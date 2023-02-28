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Erdoğan Adıyaman'dan Helallik İstedi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, 6 Şubat ve sonrasındaki depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, 6 Şubat ve sonrasındaki depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'ı ziyaret etti. Adıyaman'da istedikleri etkinlikte çalışma yürütemedikleri için helallik isteyen Erdoğan, "AFAD'a, Kızılay'a saldıran bu dalkavuklara asla kulak asmayın" diye konuştu

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Adıyaman Güncel Haberler

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