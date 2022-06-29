Erdoğan, ABD Başkanı Bıden ile Madrid'de Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında bulunduğu Madrid'de, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi dolayısıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmenin başında yaptığı konuşmada, "Zirvede yarın devam edecek çalışmalarımızla inanıyorum ki ülkelerimize dolu dolu dönme fırsatını bulacağız. Sizlerin özellikle ABD olarak bu işte ön alışınız, NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar özellikle Rusya-Ukrayna sürecine ayrı bir katkı verecektir" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hububat ve akaryakıt alanında olumsuz gelişmeler yaşandığını belirten Erdoğan, "Bu konuda denge politikasıyla süreci çözmenin gayreti içindeyiz. Temennimiz odur ki bu denge politikasıyla netice alalım. Bir an önce de hububat konusunda şu anda bunun yokluğunu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden imkan sağlayalım" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; ABD Başkanı Biden ise yaptığı konuşmada, Erdoğan ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Biden, "İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin ilerlemesi" dolayısıyla Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. ABD Başkanı Biden, "Harika bir iş yapıyorsunuz. Size teşekkür etmek istiyorum" dedi.

ANKA / Güncel