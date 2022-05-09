ERDOĞAN: AB'NİN, UKRAYNA SAVAŞI'YLA BİRLİKTE KENDİNE YENİ BİR HİKAYE YAZMASININ ZAMANI GELMİŞTİR

-Erdoğan'dan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı.

Gökçe KARAKÖSE / CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan'ın mesajında, " Avrupa bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu'nun ilanı, Avrupa Birliği'ne (AB) adaylık statümüzün tescil edildiği 1999 yılından beri ülkemizde de "Avrupa Günü" olarak kutlanmaktadır. Schuman Deklarasyonu'nun özündeki düşünceler, tüm dünyayı yıkan bir savaşın ardından Avrupa'da, ülkelerin farklılıklarını ve düşmanlıklarını kenara bırakarak barış, güvenlik, kalkınma ve refah için biraraya gelmesini sağlamıştı. AB ise geçmişten günümüze geliştirdiği ortak politikalarla barış projesi olmanın çok daha ötesine geçmiştir." ifadeleri yer aldı.

"AB'NİN, UKRAYNA SAVAŞI'YLA BİRLİKTE KENDİNE YENİ BİR HİKAYE YAZMASININ ZAMANI GELMİŞTİR"

Mesajın devamında şu ifadeler yer aldı:

Demirören Haber Ajansı / Güncel