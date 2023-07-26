Erdoğan: 7 değil 70 yılda geçse 15 Temmuz'u unutmayacağımızı dünyaya ilan ettik (2)

'HASSAS BİRİMLERDE TASFİYELERE GİTMEMİŞ OLSAYDIK DAHA BÜYÜK BEDELLER ÖDEMEK ZORUNDA KALIRDIK'

Erdoğan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin konuşmasına devam ederek, " Türkiye'nin o gece nasıl büyük bir badire atlattığını istiklal ve istikbal uğurun da milletimizin ne bedeller ödediğini gelin burada görün. 15 Temmuz'la ilgili yalanlarınızı, iftiralarınızı FETÖ'cülere destek veren beyanlarınızı, şayet yüzünüz varsa gelin burada da söyleyin. Siyasi hesaplarla masum ilan ettiğiniz FETÖ'cü mankurtların Türk milletine yaşattığı acıları gelin burada kendi gözlerinizle görün. Terörü öven gazeteci kılıklı tetikçilere ve 6-8 Ekim olaylarının faillerine gösterdiğiniz vefanın binde birini gelin vatanımız için toprağa düşen kahramanlarımıza da gösterin. Milletimiz şu gerçeğin farkındadır. O geceyi bizzat yaşamasa dahi FETÖ'cü hainlerin işlediği cürümlere şahit olan birinin FETÖ'ye müsamahakar davranması mümkün değil. FETÖ ile mücadelede oluşacak en küçük bir zafiyetin bize neye mahal olabileceğini hemen yanımızdaki Gazi mekanda görebiliyoruz. Bir daha benzer ihanetlere maruz kalmamak için hem hafızamızı diri tutmamız hem de tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü boşa çıkarmamızı 17-25 Aralık girişimi sonrasında aldığımız önlemlere borçluyuz. Şayet o dönem polis akademisini yeniden yapılandırmamış, hassas birimlerde tasfiyelere gitmemiş olsaydık daha büyük bedeller ödemek zorunda kalırdık" dedi.

Erdoğan, son olarak konuşmasında, "Maşeri vicdanını yaralayan olayların önüne geçilmesinde adli birimlerimizle birlikte sizlerin çabaları belirleyici rol oynayacaktır. Adaletin tecellisinde ancak emniyetimiz ve yargımız el ele omuz omuza çalıştığı taktirde suçlular hak ettiği cezaya çarptırılır. Diğer türlü mağdurların yüreğinde yanan ateşi söndüremeyiz. Diğer türlü verilen cezaların caydırıcı olmasını sağlayamayız. Diğer türlü devletimize olan güveni istediğimiz seviyeye çıkartamayız. Türk polisinin vicdan, merhamet, adalet ve asalet bakımından dünyada eşi benzerinin bulunmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Üzerinizde gururla taşıdığınız üniforma milletimizin gönlüne huzur veren, güven aşağılayan bir şeref timsalidir. Kimliğinizin, üniformanızın, mesleğinizin onurunu ve saygınlığını korumak daima önceliğiniz olsun. Sizlerden 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diye ifade ettiğimiz ilkelerimize de sıkı sıkıya sahip çıkmanızı bekliyorum. Buradaki her bir kardeşimin görevini bu ilkeler temelinde aşkta yapacağına yürekten inanıyorum. Şimdi tüm velilerimize sesleniyorum. Her şeyden önce yavrularınızı bizlere emanet ettiniz. ve bizlerde tüm hocalarımızla birlikte kalite ise kalite, verim ise verim, eğitimden öğretime bütün bunlarla birlikte hamdolsun şu polis akademimizde en ideal şekilde yavrularımızı yetiştirdik. Sizler bize inandınız. Bizler de size inandık. ve şimdide kendileri ülkemizin dört bir yanına dağılacaklar ve dört bir yanında hamdolsun bu toprakların, bu milletin adeta güvence kaynağı olacaklar. Sizlere şahsım, milletim adına; anneler, babalar çok teşekkür ediyorum" dedi.