Erdoğan: 45 terörist etkisiz hale getirildi, 3 şehidimiz var (1)

İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Pençe harekatında 45 terörist etkisiz hale getirildi. Maalesef bir uzman çavuşumuz şehit oldu, şehitlerimizin sayısı 3 oldu" dedi.

Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bursa ve İstanbul'daki saldırıların sorulması üzerine Erdoğan, "Terör örgütünün son çırpınışları" dedi.

Rusya- Ukrayna görüşmelerinin sorulması üzerine Erdoğan, "Ümitsiz değiliz. Bugün ve yarın tekrar görüşme yapmayı planladık. Putin ve Zelenski ile görüşmemiz olacak. İstanbul'daki süreci liderler düzeyinde gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel