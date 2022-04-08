ERDOĞAN 39. TÜRKİYE KİTAP VE KÜLTÜR FUARI AÇILIŞINDA KONUŞTU

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Açılışı törenine katıldı. Erdoğan, "Önde gelen araştırma şirketlerimizin yaptıkları çalışmalar, okuma oranının son 14 yılda iki katından fazla arttığını göstermektedir. Bu artışın en çok da gençlerimiz arasında yaşanıyor olması geleceğimiz adına bize ümit vermektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da bulunan Büyük Çamlıca Camii'nde cuma namazı kıldı. Namazın ardından Erdoğan Büyük Çamlıca Camii iç avlusunda 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Açılışına katıldı. Açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Türkiye Diyanet Vakfı'mız tarafından düzenlenen kitap ve kültür fuarlarının ülkemize, milletimize kültür ve sanat hayatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu yıl Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Cami ve İstanbul'da Fatih Camii ve Büyük Çamlıca Camii'nde açılan kitap ve kültür fuarlarımızı Ramazan ayının bereketlerinden birisi olarak görüyorum" dedi.

"ELİMİZDEKİ TÜM OBJELER SERGİLENECEK"

ASIL GERİ KALMIŞLIĞI ZİHİNLERDE YAŞAMIŞTIK.

"İKİ KATINDAN FAZLA ARTTI"

Açılış töreninde Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Kurdele kesiminin ardından Erdoğan, müze açılışına geçti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel