Erdoğan: 3600 Ek Gösterge ile İlgili Çalışmayı Tamamladık, Meclis'e Sunma Noktasına Getirdik - Haberler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "3600 ek gösterge ile ilgili çalışmayı tamamladık, Meclis'e sunma noktasına getirdik. Yarınki kabine toplantımızın ardından yapacağımız millete sesleniş konuşmalarımızda bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım" dedi. Erdoğan, çeşitli ham madde kalemlerindeki yüksek ithalat rakamlarının sebebini, "Yetersizliğimiz değil, ülkemizin dünyanın en büyük gıda ihracatçılarından biri olmasıdır" diye açıkladı. Erdoğan, "Biz, buğdayı kendi ihtiyacımız için değil, onu işleyip tüm dünyaya satmak için ithal ediyoruz" diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin Kızılcahamam'da yaptığı 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, " Ak Parti, istişare ile kurulmuş ve istişare kültürünü yaşatmış bir partidir. En büyük istişareyi de milletimizle yapıyoruz. Bizlerin doğrularla kapatmadığı her boşluğun birileri tarafından yalan ve iftiralarla doldurulduğunu biliyorsunuz. İçeride hiçbir vatandaşımıza kendini sahipsiz hissettirmeyecek adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"DÜNYADA HER KİM BU KARDEŞİNİZE SALDIRIYORSA ASLINDA TÜRKİYE'YE SALDIRIYOR DEMEKTİR"

"Aslını inkar eden haramzadeler, her gün bir başka kılığa bürünebilir. Kimse bizden böyle bir tavır sergilememizi beklemesin. Bu fakir, kendini bildi bileli böyledir, değişmedi ve değişmeyeceğim.

Büyük ve güçlü Türkiye hedefimizden rahatsız olanların doğrudan bizi ve hükümetimizi hedef almasının gerisinde hazımsızlık vardır. Akıl ve vicdan sahibi hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçeklik ki dünyada her kim bu kardeşinize saldırıyorsa aslında Türkiye'ye saldırıyor demektir. Ülke içindeki aparatların tek yaptıkları ellerine tutuşturulan senaryolardaki rollerini oynamaktır. Bunun için diyoruz ki CHP'nin başındaki zat da onun kurduğu masanın çevresinde oturanlar da altına gizlenenler de birer kukladan ibarettir. Biz, asıl kavgamızı onların ağababalarına karşı veriyoruz.

Bizim yolumuz, dün olduğu gibi bugün de ya istiklal ya ölüm yoludur. Bizim hayalimiz, dün olduğu gibi bugün de gözü hep geleceğe dönük bir Türkiye sevdasıdır.

Türkiye, geçmişte takoz, istismar ve ayrıştırma siyasetinden çok çekti.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO BAŞVURUSU

Beklentilerimiz karşılanmadan NATO'nun genişlemesi konusunda tutum değişikliğine gitmeyeceğiz.

"TÜİK'İN VERİLERİ ENFLASYONUN AŞAĞI BİR EĞİME GİRDİĞİNİ GÖSTERMEKTEDİR"

Kur ve enflasyondan kaynaklanan maliyet artışlarıyla izah edilemeyecek fiyat artışı yaşanan her kalemi mercek altına aldık.

TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı verileri, enflasyonun artık aşağı bir eğime girdiğini göstermektedir. Petrol fiyatlarının üç katına, doğal gaz fiyatlarının sekiz katına, kömür fiyatlarının 10 katına yükselmesinin müsebbibi biz olmadığımız gibi bu ürünleri çoğunlukla dışarıdan ithal ettiğimiz için fiyat dalgalanmalarına karşı duyarlılığımız fazladır.

Üreticiler, başta her kesimden vatandaşımızın gelirini artırarak aradaki farkı kapatacak programlar hazırlıyoruz.

"BİZ BUĞDAYI KENDİ İHTİYACIMIZ İÇİN DEĞİL, ONU İŞLEYİP TÜM DÜNYAYA SATMAK İÇİN İTHAL EDİYORUZ"

Çiftçilerimize ve memurlarımıza iki ayrı müjde vermek istiyorum.

Tahıl fiyatındaki dalgalanma üretim eksikliğinden değil, bir kısmı maliyetlerin yükselmesinden, bir kısmı piyasa aktörlerinin fırsatçılığa yönelmesinden kaynaklanıyor. Muhalefet ve mandacı ekonomistler, 'buğday ithal ediyoruz' yalanını yaymaktan geri durmuyor.

Buğday başta olmak üzere çeşitli ham madde kalemlerindeki yüksek ithalat rakamlarının sebebi kendi kendine yetersizliğimiz değil, ülkemizin dünyanın en büyük gıda ihracatçılarından biri olmasıdır.

Biz, buğdayı kendi ihtiyacımız için değil, onu işleyip tüm dünyaya satmak için ithal ediyoruz. Bu başat gerçeği göremeyenlerin hezeyanlarıyla zihni bulananların içlerini rahatlatacak bilgileri her fırsatta kamuoyuyla paylaşmaya özen göstermeliyiz.

" TMO, SERT EKMEKLİK BUĞDAYA BU YIL TON BAŞINA 7 BİN 50 LİRA ÖDEME YAPACAK"

Çiftçilerimize, sık sık dünyadaki olumsuz gelişmelere işaret ederek, bir karış toprağı dahi boş bırakmadan ekim yapmaları tavsiyesinde bulunmuştum.

TMO, sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve bin lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacak.

Ofisimizin arpa alım fiyatı da ton başına 5 bin 500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6 bin lira olarak belirlenmiştir

Prim ödemesinden, ürününü Toprak Mahsulleri Ofisi'mize veren Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimiz yararlanabilecektir.

3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Çalışan memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge diye bir hazırlık yürütüyoruz. Çalışmayı tamamladık, Meclis'e sunma aşamasına getirdik. Yarınki kabine toplantımızın ardından yapacağımız millete sesleniş konuşmalarımızda bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmakla yetinmek istiyorum."

ANKA / Güncel