Erdoğan: 2'si Pakistan'da, 2'si Ülkemizde İnşa Edilen Gemilerin Teslimatını 2023 Ağustos'undan Başlayarak 6'şar Ay Arayla Yapacağız - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Ankara'da bir araya geldi. Erdoğan, görüşme sonrası, "Pakistan'da savunma sanayii alanında son dönemde geliştirilen somut iş birliği projelerinden memnuniyet duyuyoruz. MİLGEM (Milli Gemi) Projesi kapsamında ortak korvet üretimimiz bu anlamda önemli bir örnek teşkil ediyor. Bu proje çerçevesinde ikisi Pakistan'da, ikisi ülkemizde inşa edilen gemilerin yapım aşamaları, belirlenen takvim çerçevesinde birer birer tamamlanıyor. Bu dört geminin teslimatını, 2023 Ağustos'undan başlayarak altışar ay arayla yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i bugün Cumhurbaşkanlığı'nda ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Şerif, görüşme sonrası 7 anlaşmaya imza attı ve ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu sene, diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75. yılını idrak ediyoruz. Bugün, değerli kardeşimle baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, ikili ilişkilerimiz ile bölgesel ve küresel meseleleri kapsamlı bir şekilde ele aldık. Gerek ikili gerek uluslararası platformlarda dayanışmamızı artırarak sürdürme kararlılığımızı vurguladık. Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'nin müteakip 7. toplantısını büyük ihtimalle eylül ayında Pakistan'da gerçekleştireceğiz.

"2'Sİ PAKİSTAN'DA, 2'Sİ ÜLKEMİZDE İNŞA EDİLEN GEMİLERİN TESLİMATINI 2023 AĞUSTOS'UNDAN BAŞLAYARAK 6'ŞAR AY ARAYLA YAPACAĞIZ"

Türkiye-Pakistan ilişkilerini, iki ülkenin tarihi ile dostluğu ile potansiyeli ile mütenasip bir şekilde stratejik bir perspektifle daha da güçlendirmeye hazırız. Pakistan'da savunma sanayii alanında son dönemde geliştirilen somut iş birliği projelerinden memnuniyet duyuyoruz. MİLGEM' Projesi kapsamında ortak korvet üretimimiz bu anlamda önemli bir örnek teşkil ediyor. Bu proje çerçevesinde ikisi Pakistan'da, ikisi ülkemizde inşa edilen gemilerin yapım aşamaları, belirlenen takvim çerçevesinde birer birer tamamlanıyor. Bu dört geminin teslimatını, 2023 Ağustos'undan başlayarak altışar ay arayla yapacağız. İhracatımızı, salgına rağmen, 2011 yılından beri ilk kez 1 milyar doların üzerine çıkardık. Malum, hedefimiz 5 milyon dolardır. 2020 yılının şubat ayında İslamabat'ta imzaladığımız stratejik ve ekonomik çerçeve belgesi, ticaretten savunma sanayiine kadar birçok alt başlıkta sürdürülen yakın iş birliğimizin temelini oluşturuyor. Özellikle turizm, eğitim, lojistik, sivil havacılık bilgi teknolojileri gibi hizmet sektörlerinde iş birliğimizi geliştirmek için çalışıyoruz.

"İŞ İNSANLARIMIZI VE YATIRIMCILARIMIZI PAKİSTAN'DA DAHA FAZLA FAALİYETTE BULUNMAYA TEŞVİK EDİYORUZ"

İş insanlarımızı ve yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz. FETÖ'nün Pakistan'daki yapılanmasına karşı alınan önlemler ve bu terör örgütüne karşı verdiğimiz mücadelemize verdiği destek için Pakistan makamlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Afganistan'ın kalıcı istikrara kavuşması, bölgedeki terör faaliyetleri, yeni düzensiz göç faaliyetleri gibi tehditlerin önüne geçilmesinde kritik önemlidir. Afganistan'daki insani krizin etkilerinin giderilmesi amacıyla Afgan halkına yardım hususunda birlikte çaba sarf ediyoruz. Türkiye olarak, Afganistan'a, 4 bin tondan fazla insani yardım malzemesi taşıyan dört iyilik treni yolladık. Beşinci trenimizin yola çıkışı içinde hazırlıklarımız devam ediyor. Bir başka mesele olan Keşmir sorununun da Keşmirli kardeşlerimizin meşru beklentileri doğrultusunda ve BM kararları çerçevesinde çözümüne desteğimizi sürdürüyoruz."

"BİZ, İLİŞKİMİZİ KUTSAL BİR GÜVEN OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Pakistan Başbakanı Şerif ise "Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin kökeni, ortak kültürel, dini mirasımıza dayanmaktadır. Bunlar, dönem içerisinde coğrafya tanımadan, zaman tanımadan devam ermiştir. Biz, ilişkimizi kutsal bir güven olarak değerlendiriyoruz ve bu güveni bize atalarımız emanet etti ve bizler de bu emaneti bizden sonraki gelecek nesillere bırakacağız" dedi.

ANKA / Güncel