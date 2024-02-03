Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde 2 ay içinde 75 bin konut teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da deprem konutları kura ve anahtar teslimi töreninde; "İnşallah 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz. Amacımız takip eden dönemde de her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleri ile buluşturmaktır. Böylece temel atmasının üzerinden bir yıl geçmeden inşaatları bitirme sözümüzü önemli ölçüde yerine getirerek yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"ne katıldı. Erdoğan özetle şöyle konuştu:

"DEPREM BÖLGESİNE 1 MİLYON ÇADIR GÖNDERİLMİŞ, 215 BİNİN ÜZERİNDE KONTEYN ER KURULMUŞTUR"

"Yaklaşık 1 yıl önce 6 Şubat gününün erken saatlerinde yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürmektedir. Buradan depremde kaybettiğimiz 53 binin üzerindeki vatandaşımızın her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Asrın felaketinde yaralanan 107 binin üzerindeki vatandaşımıza da geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum.

Deprem 11 ilimiz, 124 ilçemiz, 7 bine yakın köy ve mahallemizde ağır yıkıma yol açarken, 14 milyon vatandaşımız afetten doğrudan etkilendi. Öyle ki depremde yıkılan 39 bine yakın binanın 26 bininde arama-kurtarma faaliyeti yürütülmesi gerekmiştir. Ayrıca 200 binden fazla ağır hasarlı bina ile karşılaşılmıştır. Deprem bölgesine 1 milyon çadır gönderilmiş, 215 binin üzerinde konteyner kurulmuş, 349 bin haneye kira yardımı yapılmış, taşınma ve destek ödemelerinde bulunulmuştur.

"BU AFET BİR YÖNÜYLE DE DÜNYANIN EN BÜYÜK ARAMA-KURTARMA VE İYİLEŞTİRME OPERASYONUDUR"

Toplamda 650 bin personel deprem bölgesindeki müdahale çalışmalarında görev aldı. Aralarında 11 bin 500'ü yabancı ekip mensubu olmak üzere 35 bin 250 arama kurtarma personelimizin, 142 bin güvenlik görevlimizin, sağlıkçılarımızın, madencilerimizin, ormancılarımızın, gönüllülerimizin bulunduğu bu kardeşlerimizin hepsine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Aynı şekilde 20 bin iş makinesi ve araç, 141 helikopter, 182 uçak ve 23 gemi bölgede yürütülen çalışmalara katıldı. Deprem bölgesi geneline 150 bin tır yardım malzemesi gönderilirken, 20 milyon gıda kolisi dağıtıldı. Günde 4 milyon kişiye yemek hizmeti sunuldu. Esasen bu afet bir yönüyle de dünyanın en büyük arama-kurtarma ve iyileştirme operasyonudur.

Hatay, can kaybı ve yıkılan bina sayısı bakımından depremden en büyük zararı gören şehrimizdir. Depremden sonraki ikinci gün Hatay'a geldiğimizde karşılaştığımız tabloyu asla unutmadık, unutmayacağız. İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan Hatay'ın yaşadığı yıkım gerçekten çok büyüktü. Bu büyük felaketin ardından Hatay'ın halini görüp gözleri yaşarmayanın, yüreği daralmayanın kalbi kurumuş demektir.

Hatay'da kurulan ve dağıtılan çadır sayısı 286 bin, konteyner sayısı 57 bini bulurken 38 bin kişiyi de yurtlarda ve kamu tesislerinde misafir ettik. Ayrıca kırsal bölgelerde 14 bin 664 konteyner kurarak 57 binin üzerinde insanımıza geçici yuva sağladık.

"HATAY'DA 150 BİNE YAKIN HAK SAHİBİ BELİRLEDİK"

Yapılan tespitler ışığında Hatay'da 135 bin 589'u konut, 15 bin 599'u iş yeri ve 778'i ahır olmak üzere toplamda 150 bine yakın hak sahibi belirledik. Yapılan detaylı çalışmaların ardından deprem bölgesi genelindeki kesinleşmiş hak sahibi sayısı ise 390 bin olarak netleşmiştir. Bugünkü kura törenimizle 6 bin 572'si il ve ilçe merkezlerimize, 703'ü de kırsalda olmak üzere 7 bin 275 hak sahibinin konutunun anahtarını teslim ediyoruz.

"2 AY İÇİNDE DEPREM BÖLGESİ GENELİNDE 75 BİN KONUTUN TESLİMİNİ BİTİRECEĞİZ"

Bölge genelinde halen yapımı süren 40 bin konutu da inşaatı tamamlandıkça peyderpey hak sahiplerine teslim edeceğiz. İnşallah 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz. Amacımız takip eden dönemde de her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleri ile buluşturmaktır. Böylece temel atmasının üzerinden bir yıl geçmeden inşaatları bitirme sözümüzü önemli ölçüde yerine getirerek yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız.

"KİMSENİN HAKKI YERDE KALMAYACAK, KİMSE MAĞDUR OLMAYACAK"

Defne Hastanesi ile ilgili ne dediler? 'Yok böyle bir şey' dediler. E ne oldu? Biz Defne'yi yaptık mı, yaptık. Açılışını da bizzat bu kardeşiniz, bakanı ile tüm ekibi ile gerçekleştirdi mi? Gerçekleştirdi. Çünkü biz yalan üzerine hiçbir zaman hakikati bina etmedik. Bu hususta vatandaşlarımız müsterih olsun, devletlerine ve bize güvensin. Kimsenin hakkı yerde kalmayacak, kimse mağdur olmayacak. Karşılıklı anlayışla, sabırla, gayretle, dayanışmayla üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur. Esasen deprem bölgesindeki şehirlerimizde sadece konut ve iş yeri yapmakla kalmıyoruz. Bu şehirlerimizin meydanlarını ve ana caddelerini, tarihi ve kültürel dokularına uygun şekilde yeniden düzenliyoruz. Yine bu şehirlerimizin altyapısını ayağa kaldırmak için İller Bankamız vasıtasıyla mahalli idarelerimize 56 milyar liralık hibe desteği veriyoruz. İnşallah bu yaz ayları, deprem bölgesi şehirlerimizde tam bir altyapı seferberliği ile geçecektir.

Cumhuriyetimizin ilk asrının en büyük kazanımı Hatay'ın vatan topraklarına katılmasıydı. Türkiye Yüzyılı'nda Hatay'ın da içinde bulunduğu vatanın her karışını üzerinde güvenle, huzurla müreffeh şekilde yaşayacağımız bir ülke haline getirmenin mücadelesini veriyoruz. Sıkıntılarımız, eksiklerimiz yok mu? Elbette var. Ama hamdolsun, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diye ifade ettiğimiz büyük ve güçlü Türkiye'ye ulaşma azmimiz hepsinin üzerindedir.

Hedeflerimize doğru azimle yürürken deprem afeti, terör saldırıları, ekonomik tuzaklar başta olmak üzere önümüzdeki muhtemel tehditleri de birer birer bertaraf etme kararlılığındayız."