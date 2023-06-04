Erdoğan, 17 Bakan ve Bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan Oluşan Kabinede 16 İsmi Değiştirdi, Daha Önceki Hükümetlerde Görev Alan Dört Eski Bakana...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 bakan ve 1 Cumhurbaşkanı Yardımcısı’ndan oluşan yeni kabine üyelerini açıkladı. Önceki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nden sadece Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerini korudu. Daha önceki AKP hükümetlerinde bakan olarak görevlendirilen 4 isme de tekrar bakanlık görevi verildi. 18 kişilik yeni kabinede bir kadın bakan yer aldı. Atama kararları Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 bakan ve 1 Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan oluşan yeni kabine üyelerini açıkladı. Önceki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden sadece Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerini korudu. Daha önceki AKP hükümetlerinde bakan olarak görevlendirilen 4 isme de tekrar bakanlık görevi verildi. 18 kişilik yeni kabinede bir kadın bakan yer aldı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; yeni kabine listesini Çankaya Köşkü'nde açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci hükümetini kuran Erdoğan, 10 Temmuz 2018'de kurduğu 66. Hükümet'te, biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17'si bakan olmak üzere 18 isme yer vermişti. Dün açıkladığı listede 18 ismi atayan Erdoğan, bir önceki hükümete göre 16 ismi değiştirdi. Önceki hükümette bakan olarak görev yaparken milletvekili seçilen isimlerin hiçbiri yeni kabinede yer almadı.

İKİ İSİM YERİNİ KORUDU

Yeni kabinede, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerlerini korudular.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sosyal medya hesabında, "Yeni kabinemiz hayırlı olsun. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yeni kabinesinde Bakanlık görevini yeniden şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gönülden teşekkür ediyorum. Bu güvene layık olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Koca ise "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdiri üzerine yeni kabinede Sağlık Bakanı görevini üstlenmiş bulunuyorum. Güveni için kendilerine teşekkür ederim. Görevimin bu döneminde de aziz milletimize hizmeti hayatımın en üstün amacı bileceğim. Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür" paylaşımını yaptı.

TEK KADIN BAKAN

Kabinenin tek kadın bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu.

4 ESKİ BAKANA YENİDEN GÖREV

Daha önceki AKP hükümetlerinde bakan olarak görev alan Cevdet Yılmaz, Mehmet Özhaseki, Osman Aşkın Bak ve Mehmet Şimşek ; Erdoğan'ın yeni kabinesinde de görevlendirildi.

Erdoğan'ın açıkladığı ve atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi şöyle:

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümünü birincilikle bitirdi. Yüksek lisansını ABD Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde, doktorasını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Başbakanlık DPT Müsteşarlığı, AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Ulusal Ajans, ATAUM ve Sümer Halı'da Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 23, 24, 26 ve 27. Dönemde Bingöl, 25. Dönemde Diyarbakır Milletvekili seçildi. 60. Hükümette Devlet Bakanı; 61, 62 ve 64. Hükümetlerde Kalkınma Bakanı, 63. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. 2020 yılı Kasım ayından bu yana TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. AKP Pendik Kurucu İlçe Başkanı ve Pendik Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. 23, 24, 25 ve 26. Dönemde Bartın Milletvekili seçildi. Adalet Komisyonu Sözcülüğü yaptı. AKP Grup Başkanvekilliği görevini yürütüyordu.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ: 1982 yılında Brüksel'de doğdu. Brüksel ULB Üniversitesi İnsan Kaynakları Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu, Kamu Yönetimi Bölümü'nde de yüksek lisans yaptı. Mayıs 2009 – Mayıs 2019 arasında Brüksel Parlamentosu'nda milletvekili olarak görev yaptı. Eylül 2019'da Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak atandı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu'nda, 1990 yılında lisans; Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, 1993 yılında "Sosyal Hizmet Uzmanlarının İş Doyumları" adlı teziyle Bilim Uzmanlığı derecesini ve yine aynı Enstitüden, 1998 yılında "Sosyal Hizmet ve Sağlık Alanında Görev Yapan Yöneticileri Etkileyen İş Stres Faktörleri" adlı teziyle Doktora derecesini aldı. 2003 yılında doçent, 2009 yılında profesör unvanını aldı. Işıkhan; Hacettepe Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 8 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyeliği'ne ve 17 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği'ne atandı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MEHMET ÖZHASEKİ: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanı seçildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde 25. Dönem Kayseri Milletvekili olarak seçildi. 12 Eylül 2015 tarihli kongrenin ardından AKP yönetiminde Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak yer aldı. Binali Yıldırım'ın Başbakanlığı döneminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptı. AKP Genel Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimler Başkanlığı görevini yürütüyordu.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN: 14 Kasım 2007'de Başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevine getirildi. 2008 Kasım ayında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. 8 Mart 2008'de de Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi oldu. Ancak bu görevinden Şubat 2011'de istifa etti. 15 Nisan 2010'da Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşar yardımcılığı görevine getirildi. 25 Mayıs 2010 tarihinde MİT Müsteşarlığı görevine atandı.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR: İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Ekonomi Hukuku alanında ve Fletcher School of Law and Diplomacy'den Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans dereceleri aldı. Doktorasını ise ODTÜ Yer Sistem Bilimleri Bölümünde Enerji Ekonomisi ve Politikası alanında yaptı. 2010-2016 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda kurul üyeliği görevini yürüttü. 2016-2018 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK: İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1994-2006 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde genel sekreterlik görevini yürüttü. 2007 yılında Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı'na seçildi. 2011'de AKP'den Rize Milletvekili seçildi. Binali Yıldırım'ın Başbakanlık yaptığı hükümette Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini yürüttü.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını İngiltere'de University of Exeter'de tamamladı. 23. Dönemde Gaziantep, 24. Dönemde Batman Milletvekili seçildi. 60. Hükümette Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, 61 ve 62. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevlerinde bulundu. 64 ve 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1990-2003 yılları arasında Erzin, Felehiye, Derabucak, Hilvan ve Sarıkaya Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2003-2004 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği görevini yürüttü. 2004-2007 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Şırnak, Ağrı, Tekirdağ, Gaziantep Valiliği yaptı. Ekim 2018'den bu yana İstanbul Valisi olarak görev yapıyordu

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1991 yılında paket tur ve otel konaklama hizmetleri veren şirketini kurdu, 2000 yılında otel sektörüne girdi. Temmuz 2018'den bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini sürdürüyordu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde öğretim üyesi olmuştur. 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atandı. 28 Mayıs 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı olarak görev yapmaya başladı, 25 Temmuz 2018 tarihinde bu görevinden ayrıldı. 17 Ağustos 2018 tarihinde profesör olmuş, 15 Eylül 2018 tarihinde ise Ankara Üniversitesi Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörü olarak atandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER: Kara Harp Okulu'ndan 1974 yılında mezun oldu. Silopi'de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı, Bosna – Hersek Türk Görev Kuvveti Komutanı Hulusi Akar'ın yardımcılığı, Başbakanlık Askeri Danışmanlığı'nda Proje Subaylığı, NATO Güney Bölge Komutanlığında (Napoli/İtalya) Muhabere Başkan Yardımcılığı, TSK Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Genelkurmay Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünde 28 Aralık 2011 tarihinde 34 yurttaşın yaşamını yitirdiği "Roboski katliamı" sırasında Genelkurmay İstihbarat Başkanıydı. 2013 yılında Genelkurmay II. Başkanlığına atandı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Jandarma Genel Komutanlığı görevine getirildi. 2 Ağustos 2017 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanı oldu. 9 Temmuz 2018 tarihinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanı olarak atanmasının ardından Genelkurmay Başkanlığı görevine getirildi.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1988 yılında mezun oldu. İhtisasını, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda tamamladı, 1995'te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı tarafından 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttü. 2018 yılında Sağlık Bakanı olarak atandı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR: 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun oldu. Kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Teknoloji Takımı - T3 Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2018 yılına kadar sürdürdü. 2018'de Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI: 1992 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. İş hayatına 1993 yılında Marshall Boya A.Ş.'de ithalat işlemleri uzmanı olarak başladı. 2011 yılında Aljazeera Türkiye'de çalışmaya başladı. 2012-2015 yılları arasında Aljazeera Türkiye'nin sahip olduğu TV kanalını yönetti. Ocak- Ekim 2016 tarihleri arasında Anadolu Ajansı Uluslararası Operasyonlar Direktörü olarak görev yaptı. Ekim 2016 kadrosuna katıldığı GÜBRETAŞ'ta, Genel Müdürü ve İcracı Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Nisan 2022'de Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atandı.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT: Marmara Üniversitesi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bölümü'nden 1984 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Avrupa entegrasyonu alanında Hollanda-Amsterdam Üniversitesi, Avrupa Enstitüsü'nde tamamladı. Ayrıca Almanya-Kiel Üniversitesi, Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün yüksek lisans düzeyindeki uluslararası ekonomi ve işletme programından mezun oldu. Marmara Üniversitesi, Avrupa Topluluğu Enstitüsü'nden "Avrupa Para Sistemi" konusundaki teziyle doktora diplomasını 30 Ocak 1989'da aldı. 1993 yılında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Sekreterliği görevine başladı. MÜSİAD Yönetim Kurulu'ndaki 15 yıllık görev süresi içinde 7 yıl Genel Sekreter, 4 yıl Genel Başkan yardımcısı ve Nisan 2004-2008 yılları arasında 4 yıl da MÜSİAD Genel Başkanı olarak görev yaptı. Albayrak Holding A.Ş.'deki görevini Genel Koordinatör (CEO) olarak Mayıs 2000'den bu yana sürdürüyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDÜLKADİR URALOĞLU: Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1988'de mezun oldu. Karayolları Genel Müdürlüğündeki çalışma hayatına 1989'da Karayolları Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü'nde etüt ekip mühendisi olarak başladı. 23 Temmuz 2018'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karayolları Genel Müdürü olarak atandı.

Atama kararları, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.