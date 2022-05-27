Erdoğan: 150 artı 100 bini TÜRGEV ve ENSAR vakfına verelim - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs Darbesinin 62. Yıldönümü nedeniyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programına katıldı. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bulunan Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde yapılan programa Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve davetliler katıldı.

"ŞANTAJLARA ASLA BOYUN EĞMEDİK"

BELGE GÖSTERDİ

"YALAN OLDUĞU BİLİNEN HABERLERLE YIPRATILMAYA ÇALIŞILDI."

"CHP GENEL MERKEZİ İFTİRANIN, YALANIN, KIŞKIRTMANIN MERKEZİ KONUMUNDADIR"

"HERKES BİLSİN Kİ TÜRKİYE DEMOKRATİK BİR HUKUK DEVLETİDİR"

Demirören Haber Ajansı / Güncel