Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi kaçırtamadınız - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Utanmadan bir de 'Kaçacak' diyor. Erdoğan'ı 15 Temmuz gecesi kaçırtamadınız. Ama sen tankların arasından kaçtın. Sen ise saat 23.00, tankların arasından kaçtın. Kimler sayesinde? O FETÖ'cü bazı güvenlikçiler sayesinde. Nereye kaçtın? Bakırköy Belediyesine kaçtın. Orada keyif kahvesi içmeye başladın" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz iş dünyasının önde gelen tüm kuruluşları ve kurumlarının kurucusu olduğu DEİK, bu alandaki en büyük ve kapsayıcı platformdur. Türkiye'nin hedef yükselterek dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girme hazırlığı yaptığı şu dönemde DEİK'e ve üyelerine çok daha büyük görevler düşüyor. Ticari diplomasiyi, ülkemizin gücünü dünyaya taşımayı, Türk iş dünyasının kuzey yıldızı olmayı hedefleyen DEİK, bugün açılışını yapmakta olduğumuz merkez ofisiyle iddialarına uygun bir altyapıya da kavuşmaktadır" şeklinde konuştu.

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Törene Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve DEİK Başkanı Nail Olpak katıldı. Ustalara saygı ödüllerinin sunulduğu törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kuzey Yıldızı" ödülünü, Ticaret Bakanı Muş ve DEİK Başkanı Olpak takdim etti. Programın sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar, ödül alanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel