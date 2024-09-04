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Türkiye ve Mısır İlişkileri Güçleniyor: Erdoğan ve Sisi Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile yaptığı ortak basın toplantısında, iki ülkenin bölgesel barışa katkılarının önemini vurguladı. Filistin meselesinde Türkiye ve Mısır'ın ortak duruş sergilediğini belirten Erdoğan, Mısır ile ticaret hacmini 5 yıl içinde 15 milyar dolara çıkarma hedefini açıkladı. Toplantıda 17 iş birliği anlaşması imzalanarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile ortak basın toplantısında; "Türkiye ve Mısır'ın bölgesel barışa olan katkıları hayati önemdedir. Türkiye ve Mısır Filistin meselesinde ortak bir duruşa sahiptir. Netanyahu'nun Mısır'a yönelik ithamlarını reddettiğimizi bir kez daha burada çok net söylemek isterim. Tüm bunlar karşısında İsrail hükümeti üzerindeki baskıların artırılması noktasında da elimizden geleni yaptık, yapıyoruz" dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin 12 yıl sonra Ankara'ya gelmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sisi'nin başkanlık ettiği "Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi" toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Konsey toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilirken, ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik gelecek dönemde atılabilecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın 14 Şubat'ta Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri kapsamında kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı da bu ziyaret kapsamında yapıldı. Toplantıya her iki ülkeden bakanlar katıldı.

Toplantının ardından düzenlenen imza töreninde iki ülke arasında 17 iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaların imzalanmasının ardından iki ülkenin Cumhurbaşkanları ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "kardeşim" diye hitap ettiği Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye ile Mısır arasındaki iş birliği ve bölgesel meselelere ilişkin şunları söyledi:

"Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi'yi ülkemizde görmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı şubat ayındaki Kahire ziyaretimde büyük bir teveccüh göstermiş, bizleri çok sıcak ağırlamıştı. Kahire ziyaretim ilişkilerimizde yeni bir dönüm noktası olmuştu. Her alanda olan iş birliğimizi değerli kardeşimin iadeiziyaretiyle daha da ileriye taşıyoruz.

"Ticaret hacmimizi önümüzdeki 5 yıl içinde 15 milyar dolara çıkarma hedefimize ilerliyoruz"

Ortak bildirimizle iş birliğimizi; sanayi, ticaret, savunma, sağlık, çevre, enerji dahil her alanda ilerletme irademizi teyit ettik. Ticaret ve ekonomi iş birliğimizin en güçlü boyutunu oluşturuyor. Son 10 yılda Mısır'ın ilk 5 ticaret ortağı arasında yer almaya devam ettik. Ticaret hacmimizi önümüzdeki 5 yıl içinde 15 milyar dolara çıkarma hedefimize doğru kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Kardeş Mısır halkı, Türk kültürü ve Türkiye'ye yoğun ilgi gösteriyor. Kültürel ve beşeri köprülerimizi daha da kuvvetlendirmek üzere gayretlerimizi sürdürüyoruz. İlişkilerimizdeki olumlu ivmenin turizm alanına da yansıyacağına inanıyorum.

"Netanyahu'nun Mısır'a yönelik ithamlarını reddediyoruz"

Türkiye ve Mısır'ın bölgesel barışa olan katkıları hayati önemdedir. Toplantılarımızda Gazze başta olmak üzere bölgesel meselelerin çözümüne yönelik düzenli istişareler tesis etme konusunda mutabık kaldık. Filistin'deki son durum itibarıyla görüşmelerimizin odağında bu yer aldı. Türkiye ve Mısır Filistin meselesinde ortak bir duruşa sahiptir. İsrail, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını engelleyerek işlediği suçlara bir yenisini daha ekliyor. İsrail yönetimi binlerce ton bomba yağdırarak kıramadığı direniş azmini Filistin halkını açlığa, susuzluğa mahkum ederek kırmaya çalışmaktadır. Açlık, susuzluk veya ilaç bulamadığı için ölen her masumun sorumlusu İsrail ve destekçileridir.

Netanyahu'nun Mısır'a yönelik ithamlarını reddettiğimizi bir kez daha burada çok net söylemek isterim. Tüm bunlar karşısında İsrail hükümeti üzerindeki baskıların artırılması noktasında da elimizden geleni yaptık, yapıyoruz. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasına müdahillik başvurumuzu resmen ilettik. Gazze'de suç işleyen İsrailli yetkililerin uluslararası mahkemelerde hesap vermesi için de çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından söz alan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de şöyle konuştu:

"Değerli kardeşim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözümün başında bana karşı göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı en içten teşekkürlerimi iletmek isterim. Dost ülkeye yapmış olduğum bu ilk ziyaret iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin çok daha gelişeceğinin göstergesidir.

"Türkiye ile Suriye arasındaki yakınlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz"

Türkiye'yle Mısır arasındaki ilişkiler bağlamında beraber koordinasyonun çok önemli olduğunun altını çizdim. Özellikle bölgesel konuları beraberce ele alarak insani krizlerin önüne geçme konusunda beraber çalışmalıyız diye karar aldık. Başta Filistin ve Gazze'deki kardeşlerimizi olmak üzere daha yoğun çalışmalıyız. Hem Türkiye hem Mısır olarak bir an önce ateşkesin sağlanması, Batı Şeria'daki İsrail ihlallerinin son bulması ve Filistin'in 1967 sınırları içerisinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurma haklarının bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladık.

İlgili kurumlarımız arasında yakın koordinasyonla güvenlik ve istikrar meselelerini de ele almaktayız. Bunlar arasında özellikle de baktığımızda Libya konusunda hem başkanlık hem parlamento seçimlerin yapılması, orada güvenliğin ve esenliğin sağlanması, silahlı güçlerin ülkeden ayrılması Libya'nın geleceği için önemli bir husustur. Suriye halkını olumsuz etkileyen bu krizin de sona ermesini ele aldık. Bu bağlamda Türkiye ile Suriye arasındaki yakınlaşmayı da memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek isterim."

Kaynak: ANKA / Güncel

Filistin Türkiye Güncel Mısır

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