Erdoğan: "1 Milyon Suriyeli Kardeşimizin Gönüllü Geri Dönüşünü Sağlayacak Yeni Bir Projenin Hazırlıkları İçindeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Suriye İdlib'te AFAD koordinasyonunda Memur-Sen'in de aralarında olduğu 12 sivil toplum kuruluşu tarafından yaptırılan briket evlerin açılış ve teslim törenine video konferans yöntemiyle katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada şunları söyledi:

"77 BİN BRİKET EVİN, 57 BİN 306'SINI TAMAMLADIK"

"Coğrafyamızda barış, huzur, güven özlemi içinde olan mazlum ve mağdur tüm kardeşlerimizin bayram gibi bayramlar geçirebilecekleri günlere bir an önce kavuşmalarını diliyorum. Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde yıllardır çadırlarda yaşayan kardeşlerimizin hayat şartlarını bir parça da olsa düzeltmek için 250 ayrı noktada inşa ettiğimiz briket evlerin resmi açılışını yapıyoruz. 77 bin briket evin, 57 bin 306'sını tamamladık; kalanların inşası ve hazırlıkları sürüyor. İnşası biten evlere şu ana kadar 50 bin aile yerleştirildi. Briket ev sayısını 100 bine çıkaracak, 100 bin ailenin şartlarını bir parça da olsa düzeltmiş olacağız.

"KİMSE VATANINI SEBEPSİZ YERE TERK ETMEZ"

Kimse vatanını, evini, düzenini sebepsiz yere terk etmez. Kimse keyfi yere belirsiz bir geleceğe doğru yürümez. Böyle bir mecburiyetle karşı karşıya kalanlara sınır ve gönül kapılarımızı açmak; onlara her türlü desteği vermek bizim insanlık borcumuzdur.

Tüm mazlumların, mağdurların yanında yer almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha önce dünyanın milli gelirine göre en çok yardım yapan ülkesiyken, şimdi artık tüm alanlarda dünyanın en çok yardım yapan ülkesi durumundayız.

"YAKLAŞIK 500 BİN SURİYELİ GERİ DÖNÜŞ YAPMIŞTIR"

Sadece mazlumların canlarını ve onurlarını kurtarmalarını sağlamak için kapılarımızı açmakla kalmadık, onların yeniden evlerine dönebilmeleri için de her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz. Türkiye'nin, Suriye'de derinleşen insani trajedi karşısında sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır.

"1 MİLYON SURİYELİ KARDEŞİMİZİN GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞÜNÜ SAĞLAYACAK YENİ BİR PROJENİN HAZIRLIKLARI İÇİNDEYİZ"

Göçü, sınır ötesinde tutmaya yönelik stratejimizi; gönüllü geri dönüşleri teşvik edecek projelerle destekliyoruz. Özellikle briket evler bu adımlardan biriydi. Şimdi de ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Bu projeyi, ülkemizdeki ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteği ile hayata geçireceğiz.

"AZEZ, CERABLUS, EL BAB, TEL ABYAD VE RESULAYN BAŞTA OLMAK ÜZERE…"

Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Resulayn başta olmak üzere 13 ayrı bölgedeki yerel meclislerle yürüteceğimiz bu proje bir hayli geniş kapsamlıdır. Konuttan, okul ve hastaneye kadar günlük hayatın tüm ihtiyaçları ile tarımdan sanayiye kadar kendi kendine yeterli tüm ekonomik alt yapı bu projenin içinde yer alacaktır. İnşallah Suriye'nin diğer kısımları da zaman içinde güvenli hale geldiğinde oralarda da benzer çalışmaları yürüterek, gönüllü geri dönüşler için gereken zemini hazırlamanın gayreti içinde olacağız."