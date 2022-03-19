Erdinç Sözer: "Adana Demirspor'u tebrik ediyorum" - Haberler

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Erdinç Sözer: "Adana Demirspor'u tebrik ediyorum"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Medipol Başakşehir'in Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, 2-1 kaybettikleri Adana Demirspor maçı sonrası, "90 dakikaya bakarsanız iki devrede de Adana Demirspor istekli oynadı.

Medipol Başakşehir'in Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, 2-1 kaybettikleri Adana Demirspor maçı sonrası, "90 dakikaya bakarsanız iki devrede de Adana Demirspor istekli oynadı. Tebrik etmek lazım" dedi.

Medipol Başakşehir, ligin 30.haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir'in Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, "Adana Demirspor'u tebrik ediyorum. İlk devreyi çok güzel oynadılar. Biz ilk devre çok zayıf oynadık. İstediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci devre farklı bir Başakşehir ortaya çıktı. Daha istekli oynadık. İlk 5-6 dakikada golü bulup beraberliği yakaladık. İkinci golü bulmak için çaba gösterdik. Orta sahada bir top kaybederek kontra atakla gol yedik. 90 dakikaya bakarsanız iki devrede de Adana Demirspor istekli oynadı. Tebrik etmek lazım" diye konuştu.

(Umutcan İşledici - Zafer Şahin/İHA)

Erdinç Sözer: Adana Demirspor'u tebrik ediyorum

Erdinç Sözer: Adana Demirspor'u tebrik ediyorum

Erdinç Sözer: Adana Demirspor'u tebrik ediyorum

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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