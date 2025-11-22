Haberler

Erdemli ilçesinde şehit öğretmen Hacı Ömer Serin mezarı başında anıldı

Erdemli ilçesinde şehit öğretmen Hacı Ömer Serin mezarı başında anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta görev yaparken 1996'da terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edilen öğretmen Hacı Ömer Serin, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi Mersin'in Erdemli ilçesindeki kabri başında anıldı.

Kahramanmaraş'ta görev yaparken 1996'da terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edilen öğretmen Hacı Ömer Serin, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi Mersin'in Erdemli ilçesindeki kabri başında anıldı.

Şehit yakınları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin Ortaokulu'nun öğretmen ve öğrencileri ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli, Serin'in Türbe Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okunan programda dua edildi.

Açıkyörük, buradaki konuşmasında şehit öğretmenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
Ünlülerin peşinde koştuğu güzellik trendi: Somon balığı spermi enjeksiyonu

Ünlülerin peşinde koştuğu ilginç güzellik trendi
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.