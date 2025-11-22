Erdemli ilçesinde şehit öğretmen Hacı Ömer Serin mezarı başında anıldı
Kahramanmaraş'ta görev yaparken 1996'da terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edilen öğretmen Hacı Ömer Serin, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi Mersin'in Erdemli ilçesindeki kabri başında anıldı.
Şehit yakınları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin Ortaokulu'nun öğretmen ve öğrencileri ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli, Serin'in Türbe Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret etti.
Kur'an-ı Kerim okunan programda dua edildi.
Açıkyörük, buradaki konuşmasında şehit öğretmenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." dedi.
