Erdemli'deki Ulu Camisi'nde Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı
Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Ulu Camisi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Düzenlenen programda Sakal-ı Şerif, dua ve salavat eşliğinde ziyaretçi alanına getirildi. Ziyaretçiler, Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya girerek dua etti.
Kaynak: AA / Güncel