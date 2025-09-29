Haberler

Erdemli'deki Ulu Camisi'nde Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Ulu Camisi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Düzenlenen programda Sakal-ı Şerif, dua ve salavat eşliğinde ziyaretçi alanına getirildi. Ziyaretçiler, Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya girerek dua etti.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Ulu Camisi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Camide düzenlenen programda Sakal-ı Şerif, dua ve salavat eşliğinde ziyaret alanına getirildi.

Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya giren vatandaşlar, dua okudu.

Kaynak: AA / Güncel
Trump - Netanyahu görüşmesi öncesi Beyaz Saray'dan açıklama: Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız

"Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lukaku ve Gençlerbirliği'nin acı günü

Lukaku ve Gençlerbirliği'nin acı günü
Alkollü şahıs, esnafın aracını taşla paramparça etti

Esnafın aracını taşla paramparça etti! Ne olduğu kısa sürede anlaşıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.