Erdemli'deki Narenciye Paketleme Tesisi Yangını Söndürüldü
Erdemli ilçesinde bulunan bir narenciye paketleme tesisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu hasar gördü. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor ve yangının nedeni araştırılıyor.
Erdemli ilçesinde narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Limonlu Mahallesi'ndeki paketleme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Arazözlerin de yönlendirildiği işletmedeki yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü tesiste hasara yol açan yangının nedeni araştırılıyor.