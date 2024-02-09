Erdemli'de Yol Çalışması Sırasında Oluşan Doğal Gaz Sızıntısı Onarıldı
Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye ekipleri tarafından yürütülen yol çalışması sırasında patlayan doğal gaz boru hattında meydana gelen sızıntı, ekipler tarafından onarıldı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde yol çalışması sırasında doğal gaz boru hattında oluşan sızıntı ekiplerce onarıldı.
Erdemoğlu Bulvarı'nda belediye ekiplerince yürütülen yol çalışması sırasında patlayan doğal gaz boru hattında sızıntı meydana geldi.
İhbar üzerine bulvara polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz acil ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerince güvenlik önlemi alınmasının ardından ekipler borudaki kaçağı onardı.