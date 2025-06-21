Erdemli'de YKS Sınavına Gençler ve 50 Yaş Üstü Adaylar Katıldı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapıldı. 50 yaş üstü pek çok aday, gençlerle birlikte sınavda ter döktü. 55 yaşındaki Ramazan Doğaner, orta okul ve liseyi dışardan bitirerek üniversite sınavına girdi.

Sınav maratonu: Gençler ve orta yaş üstündekiler yetişmek için depar attı

Mersin Erdemli'de 55 yaşındaki Ramazan Doğaner, orta okul ve liseyi dışardan bitirdikten sonra üniversite sınavına girdi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde gençlerle birlikte 50 yaş üzerinde bir çok adaya da YKS sınavına girdi. Sınava son dakikalarda gelen bir çok kişi yetişmek için depar attı.

Ülke genelinde olduğu gibi Yükseköğretim Kurumları Sınavının birinci oturumu Mersin'in Erdemli ilçesindeki okullarda da yapıldı.Sabah erken saatlerden itibaren okulun yolunu tutan öğrenciler gerekli kontorlleri yapılarak içeri alındı. Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesi'nde bir çok aday sınava girdi. Sınava girenler arasında gençlerin yanı sıra 50 yaş üstüne bir çok kişinin de yer alması dikkat çekti. Sınava geç kalan gençler ve ortayaş üzeri olanlar yetişmek için koşmak zorunda kaldı.

Orta okul ve liseyi dışardan bitirdi, 55 yaşında üniversite sınava girdi

İlçe sakinlerinden 55 yaşındaki Ramazan Doğaner'de YSK sınavına girdi. Çocukluk döneminde imkanlar olmadığı için okuyamadığını ve içinde uhde olarak kaldığını belirten Doğaner," İlkokuldan sonra, orta okul ve liseyi dışardan bitirdim. Okuma isteği içinde devam ediyordu ve halen de devam ediyor. Şimdi üniversite sınavına hazırlandım. Hem kendi evlatlarıma hem gençlere örnek olma hemde okuma isteği açısından sınavlara giriyorum. İstediğim bölüm ise Yerel idareler. Onun içinde çalıştım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ - Güncel
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