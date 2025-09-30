Erdemli'de Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı Düzenlendi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, yerel yönetimlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalıştay yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erdemli Talat Göktepe Tabiat Parkı'nda düzenlenen "Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı"na, ilçe belediyelerinin iş sağlığı ve güvenliği personelleri, il ve ilçe sağlık müdürlükleri çalışanları katıldı.

Mersin Üniversitesi ve Tarsus Üniversitesinden akademisyenlerle Büyükşehir Belediyesinden alanında uzman ekiplerin de yer aldığı çalıştayda, iş sağlığı ve güvenliğinin yerel yönetimlerde etkin ve sürdürülebilir şekilde uygulanmasına yönelik görüş ve öneriler ele alındı.

Programda, iş kazalarının önlenmesi, risk değerlendirmesi, kişisel koruyucu donanım kullanımı, acil durum yönetimi ve mevzuata uyum gibi temel başlıklarla ilgili bilgilendire yapıldı.