Haberler

Erdemli'de Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen çalıştayda, yerel yönetimlerde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik uygulamalar ve öneriler ele alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, yerel yönetimlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalıştay yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erdemli Talat Göktepe Tabiat Parkı'nda düzenlenen "Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı"na, ilçe belediyelerinin iş sağlığı ve güvenliği personelleri, il ve ilçe sağlık müdürlükleri çalışanları katıldı.

Mersin Üniversitesi ve Tarsus Üniversitesinden akademisyenlerle Büyükşehir Belediyesinden alanında uzman ekiplerin de yer aldığı çalıştayda, iş sağlığı ve güvenliğinin yerel yönetimlerde etkin ve sürdürülebilir şekilde uygulanmasına yönelik görüş ve öneriler ele alındı.

Programda, iş kazalarının önlenmesi, risk değerlendirmesi, kişisel koruyucu donanım kullanımı, acil durum yönetimi ve mevzuata uyum gibi temel başlıklarla ilgili bilgilendire yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel
Sivas'ta tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Etkileşim uğruna yaptıklarına bakın! Cinsiyet öğrenme partisinde son nokta

Sosyal medya çılgınlığının geldiği son noktaya bakın
Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e Meclis boykotu çağrısı

Bülent Arınç sessizliğini CHP için bozdu: Özgür Özel'den ricam...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.