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Erdemli'de Ters Yönde Araç Kullanan Sürücüye Ceza

Erdemli'de Ters Yönde Araç Kullanan Sürücüye Ceza
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Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobili ile ters yönde ilerleyen sürücü M.A.'ya 10 bin 260 TL ceza kesildi ve ehliyeti alındı. Jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinden yayılan görüntüler sonrası M.A.'yı kısa sürede yakaladı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde otomobili ile ters yönde ilerleyen M.A.'ya 10 bin 260 TL idari para cezası kesildi, ehliyetine el konuldu.

Çiriş Mahallesi'nde bir otomobilin ters yönde ilerlediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, plaka üzerinden sürücü M.A.'ya ulaşarak, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. M.A.'ya, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'Ters şeritte araç kullanmak' ile 'Diğer kural ve yasaklara uymama' suçlarından toplam 10 bin 260 TL idari para cezası kesildi. Ehliyetine geçici olarak el konulan M.A., sağlık durumunun sürücülüğe engel teşkil edip etmediğinin tespiti amacıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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