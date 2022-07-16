ERDEMLİ'DE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

MERSİN'de Erdemli Belediyesi ekipleri, bayram tatili nedeniyle yoğunluğun arttığı bölgede temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, sera ve bahçe aralarında biriken ve yol kenarlarına bırakılan otları temizliyor, çöpleri topluyor, çöplerden kaynaklanan kirliliğe karşı kötü koku ve bakterileri dezenfeksiyon ve haşere ilaçlama yapıyor. Temizlik işleri ekipleri, bayram ve yaz tatili sebebiyle artan nüfusun hizmet ihtiyacını karşılamak için tam kapasite çalışıyor. Ekipler, halkın sağlığını doğrudan ilgilendiren temizlik konusunda, sıfır rakımından Torosların zirvesine kadar titizlikle görevlerini yerine getiriyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel