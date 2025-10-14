Haberler

Erdemli'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüsün Kazası: Ehliyetsiz Sürücü Tutuklandı

Güncelleme:
Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü, mahkeme tarafından tutuklandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü Cemal Karakuş (29) sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
