Erdemli'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüsün Kazası: Ehliyetsiz Sürücü Tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 6 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

Sarıkaya Mahallesi'nde 7 Ekim'de domates hasadı için Avgadı Yaylası'na giden tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada yaralanan sürücü Cemal K'nin (29), Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen sürücü, kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sürücü belgesinin olmadığı ve daha önce bu nedenle hakkında işlem yapıldığı öğrenilen Cemal K, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kazada 6 kişi hayatını kaybetmişti

Erdemli ilçesinde domates hasadı için Avgadı Yaylası'na giden tarım işçilerini taşıyan Cemal K. idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkisinde şarampole yuvarlanmıştı. Kazada araçtaki Suzan Uğuz, Mustafa Üstün, Şerife Karakuş, Münevver Anamurlu, Ümmü Demir ve Mustafa Uçman hayatını kaybetmiş, sürücünün de aralarında olduğu 12 kişi yaralanmıştı.