Haberler

Erdemli'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kazasında Ölü Sayısı 5'e Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 52 yaşındaki Ümmü Demir'in hayatını kaybetmesiyle birlikte ölü sayısı 5'e yükseldi. Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkisinde domates hasadı yapmak için Avgadı Yaylası'na giden işçileri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu yaralananlardan Ümmü Demir (52) tedavi gördüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Erdemli ilçesinde 7 Ekim'de domates hasadı yapmak için Avgadı Yaylası'na giden işçileri taşıyan Cemal K. (29) idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüsün Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkisinde şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaşamını yitirmiş, 6'sı ağır 14 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor! Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz

Dev eser bugün hizmete açılıyor! Bahçeli'nin ne yapacağı merak konusu
Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! İlk 11'in değişmez isimleri de yolcu

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! İlk 11'in değişmez isimleri de yolcu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serenay Sarıkaya'nın yeni reklam anlaşması servet değerinde

Reklam anlaşmasından alacağı parayı duyan şaştı kaldı
Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! İlk 11'in değişmez isimleri de yolcu

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! İlk 11'in değişmez isimleri de yolcu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.