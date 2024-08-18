Erdemli'de su kuyusuna düşen kişi hayatını kaybetti

MERSİN'in Erdemli ilçesinde 40 metrelik su kuyusuna düşen Eray Yıldırım (30) hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Dağlı Mahallesi'nde meydana geldi. Eray Yıldırım, kazdıkları su kuyusunun başındayken ayağı caraskala takıldı. Yıldırım, yaklaşık 40 metrelik kuyuya düştü. Arkadaşları durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verip, Yıldırım'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Arkadaşları ve çevredekiler tarafından kuyudan çıkarılan Eray Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım'ın cenazesi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.