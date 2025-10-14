Erdemli'de Şarampole Yuvarlanan Minibüs Kaza Yaptı: 6 Ölü, 12 Yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin ehliyetsiz sürücü, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Sarıkaya Mahallesi'nde domates hasadı için Avgadı Yaylası'na giden tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada yaralanan sürücü Cemal K'nin (29), Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen sürücü, kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sürücü belgesinin olmadığı ve daha önce bu nedenle hakkında işlem yapıldığı öğrenilen Cemal K'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kazada 6 kişi hayatını kaybetmişti

Erdemli ilçesinde 7 Ekim'de domates hasadı için Avgadı Yaylası'na giden tarım işçilerini taşıyan Cemal K. idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkisinde şarampole yuvarlanmıştı. Kazada araçtaki Suzan Uğuz, Mustafa Üstün, Şerife Karakuş, Münevver Anamurlu, Ümmü Demir ve Mustafa Uçman hayatını kaybetmiş, sürücünün de aralarında olduğu 12 kişi yaralanmıştı.