ERDEMLİ'DE SAHİLİNE VURAN ÖLÜ DENİZANALARI TEMİZLENİYOR

MERSİN (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesi sa-sahillerine görülen ölü deniz anaları belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Doğu Akdeniz'de sıkça görülen denizanaları Mersin körfezini etkisini altına almaya başladı. Erdemli ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nde denizin yaklaşık 40 metre çekilmesi nedeniyle ölü denizanaları kumsala vurdu. Erdemli Belediyesi ekipleri, vatandaşların tedirginlik yaşadığı denizanalarını temizledi. Ekipler ilçenin diğer sahillerinde de görülen denizanalarını temizlemek için başlattı.

Erdemli Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdulkadir Altunçiçek vatandaşları uyardı. Altunçiçek, 'Son günlerde sıkca sahillerimizde görülen denizanaları ekiplerimiz tarafından temizleniyor. Denizanaları zehirlidir ve çıplak elle dokunulmaması gerekiyor' diye konuştu. (DHA)