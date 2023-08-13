Erdemli'de Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde Limonlu Mahallesi Kayacı Vadisi mevkindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Limonlu Mahallesi Kayacı Vadisi mevkindeki ormanlık alanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için 30 arazöz ile karadan, 5 helikopter ile havadan müdahale başlattı.