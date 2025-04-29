Erdemli'de Meyve Ağaçları Dolu ile Vurdu: Çiftçiler Zarar Gördü

MERSİN'in Erdemli ilçesindeki meyve ağaçlarını zirai donun ardından bu kez dolu yağışı vurdu. Özellikle yüksek kesimlerdeki şeftali, kivi, ceviz ve erik gibi ağaçlar doludan etkilendi. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "Zarar çok büyük. Çiftçilerimize acil destek sağlanmasını talep ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Erdemli'de 11-12 Nisan tarihlerinde yaşanan don, ürünlerde büyük zarara yol açtı. Donun ardından ilçede bu kez dolu yağışı görüldü. 26 Nisan'da 15 dakika etkili olan dolu özellikle şeftali, kivi, ceviz ve erik gibi meyve ağaçlarını vurdu. Ağaçlarda çiçek dökülmeleri yaşandı, dallarda kırılmalara oluştu.

'BİR YILLIK EMEK HEBA OLDU'

Üreticilerin bu yıl çok zor bir sezon geçirdiğini belirten Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "Önce don felaketi şimdi de dolu üreticimize büyük zarar verdi. Bir yıllık emek heba oldu. Özellikle yüksek kesimlerde bulunan Karahıdırlı, İlemin, Sıraç ve Karayakup mahallelerimizde yetişen şeftali, kivi, ceviz ve erik gibi meyve ağaçları büyük zarar gördü. Zarar çok büyük. Çiftçilerimize acil destek sağlanmasını talep ediyoruz. Çiftçilerimizin mutlaka TARSİM sigortası yaptırması gerekiyor. Sigorta yaptırıldığı takdirde en azından zararın bir kısmı karşılanabilir. Devletimizden her zaman olduğu gibi bu zor zamanlarda da çiftçilerimizin yanında olmasını bekliyoruz" dedi.

'BU YIL MEYVE BEKLEMİYORUZ'

İlemin Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Aydoğmuş, "Mahallelerimizde dolu çok etkili oldu. Özellikle şeftali bahçelerimizde büyük hasar var. Ağaçların dalları kırıldı, meyveler döküldü. Devletten destek bekliyoruz" diye konuştu.

Çiftçi İbrahim Evcibağ ise "Bahçemizde meyve kalmadı. Dallar kırıldı, özellikle şeftali bahçelerimiz çok kötü durumda. Bu yıl zaten meyve beklemiyoruz, gelecek yıl da zor toparlanırız. Eğer üretici zarar görürse ülke üretimi de düşer. O yüzden devletimizden destek bekliyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),