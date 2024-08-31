Erdemli'de Limon Deposunda Yangın Çıktı

MERSİN'in Erdemli ilçesindebir limon depo ve paketleme tesisinde yangın çıktı. Tesisi saran alevlerin söndürülmesi için itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi'nde bulunan bir limon depolama ve paketleme tesisinde çıktı. Tesisten alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çok sayıda arzöz ve tankerle yangına müdahale eden ekipler, tesisi saran alevleri söndürmek için çalışmalarına devam ediyor.