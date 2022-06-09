Erdemli'de Kur'an-ı Kerim öğrenen işitme engelli kursiyerlere sertifikaları verildi - Haberler

Erdemli'de Kur'an-ı Kerim öğrenen işitme engelli kursiyerlere sertifikaları verildi
Mersin'in Erdemli ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursa katılan 8 işitme engelli kursiyer, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursa katılan 8 işitme engelli kursiyer, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.
Erdemli Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, işaret dili öğretmeni Ayşe Günay ve Kur'an öğreticisi Filiz Kınık tarafından verilen Kur'an kursuna katılan kursiyerler, eğitimlerini tamamladı.
Kurstaki 8 işitme engelli, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.
Kursiyerler için Erdemli Müftülüğü Gençlik Merkezi'nde sertifika dağıtım töreni düzenlendi.
Program konuşan Erdemli Kaymakamı Avni Kula, kursiyerlerin Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmelerinin takdire şayan olduğunu ifade etti.
Erdemli Müftüsü Hasan Küçük de işitme engelli kursiyerlerin azimleriyle örnek olduklarını kaydetti.
Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.