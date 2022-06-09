Erdemli'de Kur'an-ı Kerim öğrenen işitme engelli kursiyerlere sertifikaları verildi - Haberler

Erdemli'de Kur'an-ı Kerim öğrenen işitme engelli kursiyerlere sertifikaları verildi Mersin'in Erdemli ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursa katılan 8 işitme engelli kursiyer, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Mersin'in Erdemli ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursa katılan 8 işitme engelli kursiyer, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Erdemli Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, işaret dili öğretmeni Ayşe Günay ve Kur'an öğreticisi Filiz Kınık tarafından verilen Kur'an kursuna katılan kursiyerler, eğitimlerini tamamladı. Kurstaki 8 işitme engelli, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Kursiyerler için Erdemli Müftülüğü Gençlik Merkezi'nde sertifika dağıtım töreni düzenlendi. Program konuşan Erdemli Kaymakamı Avni Kula, kursiyerlerin Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmelerinin takdire şayan olduğunu ifade etti. Erdemli Müftüsü Hasan Küçük de işitme engelli kursiyerlerin azimleriyle örnek olduklarını kaydetti. Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı. AA / Güncel Mersin Güncel Haberler

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