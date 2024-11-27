Erdemli'de Kar Mağduru 6 Tır Sürücüsü Kurtarıldı
Mersin'in Erdemli ilçesinde kar nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 6 tır sürücüsü, belediye ekiplerinin 22 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde kar nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 6 tır sürücüsü, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, maden ocağından mermer taşıyan 6 tırın sürücüsü, 1850 rakımdaki Uzunkuyu Yaylası yolunda tipiye yakalandı.
Araçları kara saplanan sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İş makineleriyle yolu açan ekipler, 22 saatlik çalışma sonunda şoför ve araçların güvenli bölgeye ulaşmasını sağladı.