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Erdemli'de İnşaat Halindeki Binadan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Erdemli'de İnşaat Halindeki Binadan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, inşaat halindeki binanın 8. katından düşen Suriye uyruklu işçi M.Ş.H. yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, inşaat halindeki binanın 8. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Ayaş Mahallesi Yılmazoğlu Sokak'taki 9 katlı inşaatın 8. katında çalışan Suriye uyruklu şap ustası M.Ş.H, dairenin pencere kısmındayken dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, M.Ş.H'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İşçinin cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel
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