Erdemli'de ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı
AA - Güncel
Mersin'in Erdemli ilçesinde, hac farizasını yerine getirecek 80 kişi için uğurlama töreni düzenlendi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, hac farizasını yerine getirecek 80 kişi için uğurlama töreni düzenlendi.
Ulu Cami önünde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu.
İlçe Müftüsü Hasan Küçük, Kovid-19 nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından ilk kafilenin kutsal topraklara gideceğini söyledi.
Hacı adayları, aileleriyle vedalaştıktan sonra dualarla uğurlandı.
AA / Güncel