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Erdemli'de Geri Dönüşümle Tasarlanan 'Pati Park' Açıldı

Erdemli'de Geri Dönüşümle Tasarlanan 'Pati Park' Açıldı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, köpeklerin egzersiz yapabileceği ve eğlenceli vakit geçirebileceği 'Pati Park' geri dönüşüm malzemeleriyle tasarlanarak hizmete sunuldu. Park, hayvanseverler için keyifli bir alan oluşturdu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, geri dönüşümden üretilen malzemelerle tasarlanan "Pati Park" hizmete sunuldu.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye personelince geri dönüşüm malzemeleri Alata Mahallesi'ndeki sahil bandına taşındı.

Yeşil alanda dizayn edilen malzemelerle kurulan ve "Pati Park" adı verilen alan kullanıma açıldı.

Köpeklerin hem vakit geçirip hem de egzersiz yapabilecekleri park, hayvanseverler ve can dostları için kapılarını açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, güzel bir projeye imza attıklarını belirterek, "Hayvanlarımızın burada rahat, eğlenceli vakit geçirebileceği bir parkımız oldu. Pati Park'ta kullandığımız bütün malzemeler geri dönüşümden ürettiğimiz ürünler. İlçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"Golden Retriever" cinsi köpeğiyle parka gelen Volkan Özcan da "Dışarıda köpeklerimizi gezdiriyorduk ama kendimize ait bir oyun alanımız yoktu. Şimdi iş çıkışında, öğle arasında, fırsat bulduğumuz her an köpeklerimizle beraber gelip burada gezip eğleniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ukraynalı Polina Afanasyeva da hayvanların güvenli ve keyifli vakit geçirdiği Pati Park'ı çok beğendiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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