Üye Girişi
Haberler

Erdemli'de Erasmus Aşkı: Türk Mühendis ve Hollandalı Gelin Dünya Evine Girdi

Erdemli'de Erasmus Aşkı: Türk Mühendis ve Hollandalı Gelin Dünya Evine Girdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde inşaat mühendisi Alper Uçar, Erasmus programında tanıştığı Corianda Bukeijn ile Türk geleneklerine uygun bir düğünle evlendi. Gelin, Türkçeyi öğrenmek için kursa gittiğini ve Türkiye'yi çok sevdiğini ifade etti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan inşaat mühendisi Alper Uçar, Erasmus programında 5 yıl önce gittiği Polonya'da tanıştığı Hollandalı Corianda Bukeijn ile dünya evine girdi.

Kızkalesi Sahili'nde Türk geleneklerine göre gerçekleşen düğünde Hollandalı gelin Bukeijn nikah kıyılırken "Evet" dedi. Gelin Bukeijn, Türk geleneklerine göre damadın ayağına basmak istese de basamadı.

Damat Uçar, gazetecilere, öğrenci olduğu dönemde Erasmus programı çerçevesinde gittiği Polonya'da birbirleriyle tanıştıklarını söyledi.

Uçar, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Gelin Bukeijn de Türkçeyi öğrenmek için kursa gittiğini belirterek, "Türkçeyi biraz öğrendim, biraz konuşabiliyorum. Türkiye'de yemekler çok güzel, insanlar da çok hoş." diye konuştu.

Nikahın ardından takı töreni gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Uluslararası İlişkiler Magazin Türkiye Erdemli mersin Güncel Kültür İnşaat Yaşam Dünya

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı

Türkiye'yi ayağa kaldıran video kurgu çıktı, küçük kız koruma altında

 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında

"Şantaj" videosuyla ortalığı karıştıran 18 yaşındaki şahıs gözaltında

 19 yaşındaki caninin kitaplığında kemik sıyırma bıçağı görüntülendi

19 yaşındaki caninin kitaplığında yer alan alet dikkat çekti
İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti

İnfial yaratacak olayın merkezi bu kez Esenyurt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BEIN SPORT 2 CANLI İZLE! Gaziantep FK-Beşiktaş Bein Sport 2 canlı yayın bilgileri nedir? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı CANLI İZLE! BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Galatasaray-Alanyaspor Bein Sport canlı yayın bilgileri nedir? Galatasaray-Alanyaspor canlı nasıl izlenir? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İstanbulda açık nöbetçi eczane nerede? Yakınlarda nöbetçi eczane var mı? 6 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… Masterchef 6 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te kim elendi? Masterchef 6 Ekim'de kim gitti, eleme adayları kim? İstanbul düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim'de ne oldu? İstanbul'un Kurutuluşu ne zaman, bugün mü? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler!
title