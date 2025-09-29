Haberler

Erdemli'de Elektrik Akımına Kapılan Genç, Hastaneye Giderken Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Erdemli'de Elektrik Akımına Kapılan Genç, Hastaneye Giderken Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde, elektrik akımına kapılarak ağaçtan düşen Yusuf Günar, nişanlısı tarafından hastaneye götürülürken geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde çeviz toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan Yusuf Günar (26), nişanlısı tarafından özel araçla hastaneye götürülürken, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alata Mahallesi'de meydana geldi. Dağlı Mahallesi'nde Ceviz toplamak için ağaca çıkan Yusuf Günar, elektrik akımına kapıldı. Dengesini kaybeden Günar, metrelerce yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Günar'ı hastaneye yetiştirmek isteyen nişanlısı İkbal Yıldırım, özel aracıyla yola çıktı. Alata Mahallesi'ne geldiklerinde genç kadının kullandığı otomobil, önünde seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklete çarpıp, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada İkbal Yıldırım, Yusuf Günar ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Günar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, elektrik çarpması ve kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Beyaz Saray'da 'Gazze' zirvesi! Netanyahu, Trump'ın teklifini kabul etti

Trump, Netanyahu'nun kararını açıkladı! Hamas'ı ise açıkça tehdit etti
İşte Trump'ın Gazze planının detayları! Harita da paylaşıldı

Savaşın bitmesi bu maddelere bağlı! İşte Trump'ın Gazze planı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nejat İşler'e kafa atan muhabirin akıbeti belli oldu

Kafanın bedeli ağır oldu! Artık kızına ekmek götüremeyecek
Aman dikkat! 3 ay sonra milyonlarca telefon kullanıma kapatılacak

Bunu yapmayan yandı! Milyonlarca telefon 3 ay sonra kapatılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.