Erdemli'de Balıkçılar Yeni Av Sezonuna Hazır

MERSİN'in Erdemli ilçesinde balıkçılar 15 Eylül'de başlayacak yeni av sezonu öncesi hazırlıklarını tamamladı. 'Vira Bismillah' diyerek denize açılmayı bekleyen balıkçılar, yeni sezondan umutlu.

Türkiye genelinde 1 Eylül itibarıyla Ege ve Karadeniz'de başlayan av sezonu, Akdeniz'de ise 15 Eylül'de başlayacak. 15 Nisan'da başlayan ve yaklaşık 5 ay süren av yasağının sona ermesine sayılı günler kala, Mersin'in Erdemli ilçesindeki balıkçılar teknelerini denize indirmeye başladı. Balıkçı barınaklarında hummalı bir hazırlık sürerken, teknelerin bakımları yapıldı, ağlar onarıldı ve av malzemeleri elden geçirildi.

'BEREKETLİ BİR SEZON OLSUN'

Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Taş, yeni sezonun tüm balıkçılara hayırlı olmasını dileyerek, "2025-2026 balıkçılık sezonumuz 15 Eylül'de açılıyor. Bu kapsamda teknelerimiz ve ağlarımızın bakımlarını tamamladık. Yaz mevsimini büyük ölçüde hazırlıkla geçirdik. Umudumuz hem balıkçı arkadaşlarımız hem de vatandaşlarımız için bol ve bereketli bir sezon olması. Denizden rızkını çıkaran tüm balıkçı kardeşlerimize şimdiden kolaylıklar diliyorum" dedi.

'AĞLARIMIZI ONARDIK, DENİZE ÇIKMAYA HAZIRIZ'

Barınakta son hazırlıklarını yapan balıkçılardan Yusuf Aydın ise heyecanla yeni sezonu beklediklerini ifade ederek, "Hazırlıklarımızı bitirdik. Ağlarımızı onardık, teknemizi bakımını yaptık. Şimdi sabırsızlıkla 15 Eylül'ü bekliyoruz. İnşallah bu sezon bol balık çıkar, vatandaşımız da uygun fiyata balık yiyebilir. Tüm balıkçı arkadaşlarıma bereketli bir sezon diliyorum" diye konuştu. Balıkçılar, yasağın kalkmasının ardından ilk olarak sardalya, istavrit, barbun ve gümüş balığı avına çıkacak.