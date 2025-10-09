Haberler

Erdemli'de Alkollü Sürücüye Kovalamaca Sonrası Yüksek Ceza

Mersin'in Erdemli ilçesinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan alkollü minibüs sürücüsü S.A, kovalamaca sonucu yakalanarak 43 bin 674 lira ceza kesildi ve sürücü belgesine 5 yıl el konuldu.

Merkez Mahallesi Türbe Caddesi'nde 33 AUG 024 plakalı minibüsün sürücüsü S.A, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Ekipler, kovalama sonucu S.A'yı Alata Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde yakaladı.

Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, 43 bin 674 lira ceza kesildi.

Sürücü belgesine 5 yıl el konulan S.A, gözaltına alındı.

