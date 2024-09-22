Erdemli'de 80 Yaşındaki Adam 10 Saat Süren Aramanın Ardından Bulundu

MERSİN'in Erdemli ilçesinde mantar aramak için çıktığı ormanda kaybolan 80 yaşındaki Halil Koca, 10 saatlik çalışmanın ardından bulundu.

İlçede yaşayan Halil Koca, dün Avgadı Yaylası Aydınlar Mahallesi'nde mantar aramak için ormana gitti. Koca'nın eve dönmemesi üzerine yakınları güvenlik güçlerine başvurdu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gecenin karanlığına rağmen bölge ekipler tarafından tarandı. 10 saat süren aramanın ardından yaşlı adam Çerçili Mahallesi'nde sağ olarak bulundu. Aile, arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin),