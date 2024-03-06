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Erdemli'de 80 Hafız İçin İcazet Töreni Düzenlendi

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Mersin'in Erdemli ilçesinde, eğitimini tamamlayan 80 hafız için icazet töreni düzenlendi. İlçe Müftülüğünce eğitimi başarıyla bitiren 20'si kadın 80 hafız için gerçekleştirilen icazet merasimi, Erdemli Belediyesi Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törende, 80 kişiye hafızlık belgesi ve çeşitli hediyeler verildi. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hafızlık Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, geçen yıl yurt genelinde 13 bin 500 kişinin hafızlık belgesi almaya hak kazandığını belirterek, bu sayıyı daha yukarı taşımayı hedeflediklerini söyledi. Erdemli İlçe Müftüsü Hasan Küçük de eğitimlerini başarıyla tamamlayan hafızları tebrik etti. Programa, Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve İl Müftüsü Aydın Yığman da katıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, eğitimini tamamlayan 80 hafız için icazet töreni düzenledi.

İlçe Müftülüğünce eğitimi başarıyla bitiren 20'si kadın 80 hafız için gerçekleştirilen icazet merasimi, Erdemli Belediyesi Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Törende, 80 kişiye hafızlık belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hafızlık Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, geçen yıl yurt genelinde 13 bin 500 kişinin hafızlık belgesi almaya hak kazandığını belirterek, bu sayıyı daha yukarı taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Erdemli İlçe Müftüsü Hasan Küçük de eğitimlerini başarıyla tamamlayan hafızları tebrik etti.

Programa, Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve İl Müftüsü Aydın Yığman da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Erdemli Belediyesi Mükerrem Tollu İbrahim Yılmaz Hasan Küçük Erdemli Mersin Aydın Eğitim Güncel Haberler

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