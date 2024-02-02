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Erdemli'de 157 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

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Mersin'in Erdemli ilçesinde yapılan operasyonda 157 litre sahte içki ve üretim malzemeleri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 157 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, sahte içki imal edip piyasaya süren bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Adreste 157 litre sahte içki ve üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Mersin Güvenlik Suç Operasyon Güncel Haberler

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