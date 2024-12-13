Erdem Günay Atacan, Yüzme Şampiyonası'nda 7 Altın Madalya Kazandı

Özel Sporcular Federasyonu Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü sporcusu Erdem Günay Atacan, 7 altın madalya kazandı.

Erdem Günay Atacan, Antalya'daki organizasyonda 50 metre sırtüstü, 50 metre kurbağalama, 200 metre kurbağalama, 200 metre sırtüstü,100 metre sırtüstü, 400 serbest ve 100 metre kurbağalama yarışlarında birinciliği elde etti.

Organizasyonda 7 altın madalya alan Erdem Günay Atacan, bu kategorilerden beşinde milli takım barajını geçti.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erdem Günay Atacan'ı tebrik ederek, "Ayrıca kendisini tüm yıl boyunca hiçbir karşılık beklemeden çalıştıran yüzme antrenörleri Dilan Çetin ve Ali Turan'a teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.