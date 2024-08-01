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Erdek'teki yangın kontrol altına alındı

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan yangın, 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, saat 16.00 sıralarında ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Oduncu yolu mevkisinde çıkan yangın, 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangına havadan 3 uçak, 4 helikopter, karadan 12 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra ilçelerden gelen toplam 37 araç ve 100 personel ile müdahale edildi. Ekipler yangının tekrar başlaması ihtimaline karşı bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Basri Tuncay ERTAN/ BALIKESİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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