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Erdek'teki anıt ağaçların bakımına başlandı

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki anıt ağaçlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bakım ve rehabilitasyon çalışmasıyla korunuyor. Havuzlu Meydan ve Pazar Meydanı'nda bulunan çınar ağaçlarının dalları budanırken, hastalık bulunan ağaçlar da tedavi ediliyor. Çalışmaların Erdek genelindeki tüm anıt ağaçlara düzenli olarak yapılacağı belirtildi.