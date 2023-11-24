Erdek'teki anıt ağaçların bakımına başlandı
Balıkesir'in Erdek ilçesindeki anıt ağaçlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bakım ve rehabilitasyon çalışmasıyla korunuyor. Havuzlu Meydan ve Pazar Meydanı'nda bulunan çınar ağaçlarının dalları budanırken, hastalık bulunan ağaçlar da tedavi ediliyor. Çalışmaların Erdek genelindeki tüm anıt ağaçlara düzenli olarak yapılacağı belirtildi.
Balıkesir'in Erdek ilçesindeki anıt ağaçların bakımına başlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki anıt ağaçlarda bakım ve rehabilitasyon çalışması yapıyor.
Havuzlu Meydan ve Pazar Meydanı'nda çoğunluğu çınardan oluşan ağaçların dallarının budanmasının yanı sıra hastalık bulunan ağaçların tedavisi gerçekleştiriliyor.
Yetkililer çalışmaların Erdek genelindeki tüm anıt ağaçlara belirli periyotlar aralığında yapılacağını bildirdi.