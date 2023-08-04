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Erdek'te zincir market ve bakkallarda fiyat farkı ve stokçuluk denetimleri yapıldı

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Erdek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Erdek ilçesinde bulunan zincir marketler ve bakkallarda haksız fiyat artışı, fiyat farkı ve stokçuluk denetimleri gerçekleştirdi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde zincir market ve bakkallarda fiyat farkı ve stokçuluk denetimleri gerçekleştirildi.

Erdek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; Kapıdağ genelinde bulunan temel gıda satışı yapan zincir marketler ve bakkallarda haksız fiyat artışı, raf ile kasa arasında fiyat farkı ve stokçuluk denetimlerini gerçekleştirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zabıta Müdürlüğü Balıkesir Güncel Haberler

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