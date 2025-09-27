Haberler

Erdek'te Yangın: Yol Kenarındaki Ağaçlar Alev Alev Yandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, yol kenarındaki ağaçların yanması sonucu itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın, otel çalışanları ve çevre sakinlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yol kenarındaki ağaçlar yandı.

Tatlısu Mahallesi'nde Erdek-Bandırma kara yolu bulunan bir otelin yakınında bulunan ağaçların yandığını gören vatandaşlar durumu otel yetkililerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otel çalışanları ve çevre sakinlerinin de müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel
