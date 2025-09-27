Erdek'te Yangın: Yol Kenarındaki Ağaçlar Alev Alev Yandı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, yol kenarındaki ağaçların yanması sonucu itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın, otel çalışanları ve çevre sakinlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Tatlısu Mahallesi'nde Erdek-Bandırma kara yolu bulunan bir otelin yakınında bulunan ağaçların yandığını gören vatandaşlar durumu otel yetkililerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, otel çalışanları ve çevre sakinlerinin de müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel