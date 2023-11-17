Erdek'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Erdek ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 30 gram uyuşturucu madde, hassas tartı, uyuşturucu kullanma aparatları ve 1850 lira ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Erdek ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Erdek Murat Bayırı mevkisinde durduğu bir araçta yapılan aramada 30 gram uyuşturucu madde ile hassas tartı, 3 uyuşturucu kullanama aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1850 lira ele geçirildi.

Polis, araçtaki şüpheliler B.S. (38) ile A.T'yi (35) yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.